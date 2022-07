En nationale 2, les Biesmois accueillent Sirault, qui aligne notamment les Namurois Kévin et Maxence Bouchat. Les Hennuyers, qui ont ramené la victoire de Genappe, occupent la troisième marche du podium. "À l’aller, on avait ramené un beau point. Sur notre ballodrome, on va chercher à bousculer nos invités et, pourquoi pas, signer un premier succès. Vu notre situation, on doit jouer sans pression et se faire plaisir."

Pour la première fois cette saison, Planois pourra compter sur un noyau au complet. Olivier Geens, rentré de vacances, et Benjamin Haubruge, de retour de blessure après plusieurs semaines sur la touche, retrouvent leur place au sein du trio de frappe. "Enfin, on voit le bout du tunnel, souligne le président. Depuis deux ans, on n’a pas été épargnés par les blessures. J’espère que nous avons mangé notre pain noir."

En nationale 3, programme réduit avec un double rendez-vous sur son ballodrome pour Villers-le-Gambon, qui doit redorer son blason et engranger les points pour s’éloigner des eaux troubles. Les Villersois, qui occupent la neuvième place synonyme de barrage, restent sur un double revers en déplacement à St-Marc et à Aisemont. "Chaque fois, on a été incapables de sauver le point, confie Roméo Corazza. Ce zéro sur six fait évidemment très mal, avant d’affronter trois équipes du Top 5. On n’a plus le choix. Il faut se ressaisir, pour quitter la place de barragiste."

Celle-ci se jouera avec le neuvième de la nationale 3 A et les deuxièmes et troisièmes des trois séries de promotion, pour une seule place en nationale 3. Plus question, dès lors, pour les Philippevillains de musarder en chemin.

Ce jeudi, pour recevoir Warnant, les Villersois aligneront leur nouvelle recrue, Christophe Vander Elst. Ce dernier a accepté de remplacer Valentin, qui a renoncé à terminer la saison. Les Philippevillains chercheront à confirmer le succès signé à l’aller, d’autant que les Mosans seront privés de Droussin et Étienne. Samedi, les Godart, Fouarge et consorts affronteront Senzeilles. Les Cerfontainois devront cependant composer sans Eddy Charloteaux, en vacances, et Laurent Gobron, blessé. Vincent Speelers et Maxime Durbecq compléteront l’équipe.