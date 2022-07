Les frères Lecocq à nouveau réunis à St-Denis

En alignant cinq victoires de rang, le leader, St-Denis, respire la confiance, avant de recevoir son dauphin, Miavoye. Si Delaruelle est toujours en vacances, les Bruyérois saluent le retour de Romuald Lecocq, aux côtés de son frère Thierry. « Il s’est remis à la disposition du club jusqu’à la fin de la saison », témoigne le « capi » Sébastien Massart. Arnaud Challes complétera l’effectif. « En recevant successivement les équipes en vogue de Miavoye et de St-Servais, le lendemain, on espère au moins prendre trois points. Bref, on verra plus clair vendredi soir », souligne l’ami Sébastien. Battus sévèrement à l’aller (5-13), les Walhérois seront revanchards. Hormis Brouir, incertain, ils s’aligneront au complet avec leur stratège Nathan Pairoux, malgré une petite gêne à l’épaule. « On aurait voulu le laisser au repos, lâche son paternel, Damien. On s’est bien réhabilités contre Havrenne, qui est apparu démobilisé, avant de terminer à quatre. On s’est remis sur les rails avec une confiance ragaillardie, d’autant que nous avons émergé face aux autres grosses pointures de St-Servais, Nil et Meux. St-Denis nous est supérieur. On tentera de les embêter en prenant un point. » Dans la lutte pour éviter le siège de barragiste, Fosses abattra une carte importante en accueillant son rival, Purnode. Après plusieurs déboires, qui ont décimé son effectif, Nil pourra se refaire une santé à Denée. J.-M. L.