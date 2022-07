Déplacement périlleux pour Vodelée

Positions inchangées en tête, après les deux luttes de ce dimanche. Vodelée, le leader, n’a pas tremblé à Thy et Sart a pris sa revanche face à Stave. Ce jeudi, les Vodeléens se déplacent à Pironchamps, qui souffle le chaud et le froid et cherche à éviter la huitième place, synonyme de barrage. À l’aller, les promus farciennois avaient arraché un point. La bande à Gerboux devra dès lors éviter tout excès de confiance pour signer un huitième succès de rang.