Un record de participation au TC Rhisnois

Au fil des ans, plusieurs aménagements peaufinèrent les installations, dont la rénovation des terrains en briques pilées et la construction d’un club house, devenu l’antre des "Pirates". " Cette appellation illustre bien l’ambiance familiale, l’amusement et la complicité qui animent les sympathisants du club, livre Thierry Chapelle, échevin des sports. Je souligne aussi la bonne entente entre les deux présidents voisins."

"On privilégie l’esprit familial et la convivialité, renchérit l’ami Bertrand. D’autant que nous ne disposons que de deux terrains, qui limitent forcément les animations sportives. Parmi la cinquantaine de membres, nous alignons 2 équipes dames, 2 messieurs et 2 vétérans." Après deux années gâchées par la pandémie, les orages et les inondations qui suivirent, les Rhisnos ont opportunément tourné la page, à la faveur de ce tournoi. "Cela fait du bien de reprendre, normalement. Nous avons retrouvé une dynamique, une mentalité et un état d’esprit revigorants, se félicite le président. Dans une chouette ambiance, tous les joueurs et joueuses du club se sont investis dans la gestion du tournoi, de l’accueil, de l’intendance et du bar. Un autre record de participation après celui des joueurs. Chapeau."

Une première chez les Messieurs 45

Outre une première participation des Messieurs 45, le rendez-vous bruyérois a réalisé un record de 216 inscrits, répartis dans 17 catégories, meublées par 187 matchs. À l’étroit dans leur installation, les responsables ont dû s’expatrier pour boucler au mieux le concours. "Je tiens à remercier nos hôtes de Temploux, Gembloux et notre grand frère du TC La Bruyère", insiste le président juge-arbitre. Parmi les lauréats masculins, Charles Dessart, responsable du club de Gembloux, écarta en finale M35.2 Xavier Blouard. Il restait candidat à un doublé puisqu’il disputait ce lundi la finale M2 contre le Cinacien Guillaume Demilie. Le Gembloutois Jean-Marc Tanase se mit aussi en exergue, en remportant en deux sets (6-3,6-1) la finale M45.4 contre Xhibitte. Dans l’autre série M45, le Bougeois Stéphane Wathelet imposa ses vues au Jambois Patrick Ostyn (2x6-2). Ne réunissant que 33 joueuses, la gent féminine fut confinée dans 4 tableaux. La finale des D25.4 avait la particularité d’opposer deux coéquipières gembloutoises. Marie-Claire Closset enleva le palme devant Sandrine Van Zeebroeck.