Namur quasi au complet sous la canicule

Il sera aidé dans sa tâche par l’excellent Jérôme Patris comme T2 et Michaël Lelaboureur comme entraîneur des gardiens. Deux nouveautés au menu cette année: les apports de Michaël Sechehaye comme préparateur physique et de Michel Istace comme scout.

Frédéric Rosmolen a dû, pour la première fois, regarder ses copains du bord de touche, étant toujours en convalescence après son opération au genou gauche. "J’ai forcé dessus quelques mois et une intervention était indispensable , souligne le talentueux médian. C’est frustrant, de louper la reprise, mais je m’entraîne déjà individuellement avec mon kiné." Pour sa part, il s’attend à une saison sans trop de tracas. "Nous allons gagner du temps au niveau des automatismes. Nous avons aussi des renforts en nombre et en qualité, pour aborder cette nouvelle aventure."

Pour l’anecdote, des tests physiques ont été réalisés auparavant. Alexandre Eloy et Quendrim Bakija sont apparus les plus affûtés. Et, pour l’équipe de P.3, Stéphane Muyldermans (53 ans) a mis d’accord tous les "petits" jeunes.