Meux, la stabilité incarnée

Comme toujours à Meux, le premier entraînement doit simplement réveiller les jambes. Avec, tout de même, plusieurs tests physiques. "Et ça sera le cas toute cette semaine à raison de trois séances. C’est avant tout de l’endurance, du volume. Rien d’intensif. Un match est déjà prévu ce samedi face à Biesme à 18h. Nous entrerons dans le "dur" de la préparation dès lundi prochain."

Du 29 au 31 juillet, le groupe partira en stage à Lierneux. Une première. "D’habitude, il est organisé dans nos infrastructures. Mais il y avait une demande des joueurs de changer les habitudes. Et puis, juste après, nous enchaînerons avec le 2etour de la Coupe de Belgique." Aucune pression même si l’idée est de faire mieux que l’an dernier avec l’élimination directe face à Tamines. "Oui mais nous ne ferons aucune folie pour atteindre, par exemple, le cinquième tour , ajoute Laurent Gomez. Cela reste, pour moi, des matchs de préparation."

«Retrouver du plaisir»

La nouveauté évidemment de cette reprise, c’est Cyril Rosy, 26 ans. Le milieu de terrain passé par Rebecq n’avait jamais, auparavant, joué pour un club namurois. "Mais je connais bien Meux pour avoir affronté ce groupe à plusieurs reprises. C’est un club familial. C’est ce que je recherchais pour retrouver du plaisir à jouer. Je n’arrive pas tout à fait en terre inconnue puisque je connais Antoine Palate et Clément Moors. Bon, c’est vrai, il est difficile de ne pas connaître quand on a évolué dans le Brabant wallon (rires) ." Son profil intéressait tout particulièrement le coach. Le milieu de terrain a les capacités pour apporter la touche de créativité. "J’espère faire le boulot. J’évoluais en numéro 10 à Rebecq. J’étais assez libre. Et, au besoin, je peux évoluer un cran plus bas au milieu."

Un transfert ciblé et de qualité qui doit apporter de nouvelles opportunités tactiques à Laurent Gomez.