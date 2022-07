"La séance consistait en une prise de contact parsemée de petites courses et d’exercices avec ballon , précisait le T1 Dany Verkamer. Mardi (lisez ce soir) , nous travaillerons sous forme d’ateliers étant donné les fortes chaleurs. Nous ne commettrons plus les mêmes erreurs que celles de la saison passée où nous avions été prêts très tôt grâce à un gros programme. Cette année, nous avons décidé d’alléger la phase de préparation en reprenant plus tard notamment. Nous utiliserons les matches de préparation comme préparation physique."

Des rencontres qui commencent samedi prochain, à Loyers, avec la Supercoupe de la province de Namur face au champion Ciney. Le mardi 26 juillet (20h), les Gembloutois affronteront Assesse (P2), le mardi 2 août, Chastre (P2 BW), et le mardi 9 août (20h), Bossière-Gembloux (P2).

"Nous jouons toujours les matches pour les gagner. Il s’agit de la meilleure préparation possible. Dans cette optique, je souhaite passer deux tours en coupe de Belgique, continue le T1 des Verts . Jouer un match de prestige au troisième tour contre Virton serait très positif pour le club. Notre gros avantage est que nous n’avons pas un énorme travail tactique étant donné que le noyau n’a pas beaucoup changé. Les automatismes sont déjà bien présents."

Et le coach gembloutois, qui aborde sa sixième saison au stade Jean Josis, de conclure par un rappel des objectifs du club. "Terminer deuxième en étant plus proches du champion serait déjà une bonne chose. Mais nous ne devons pas nous cacher. Nous avons toujours assumé nos ambitions. La saison passée, nous avons peut-être été trop gourmands en mettant la pression sur un jeune groupe. Cette saison, le championnat sera à nouveau assez relevé. Plus expérimenté, le groupe est aussi composé de joueurs qui ont énormément d’envie, à l’instar de Malcome Francotte, de Vyvian Beguin et de Dorian Piazzalunga."

Les groupes de P1 et de P2 ont terminé la matinée autour d’un pain saucisse.