Les Taminois ont repris les entraînements en deux temps

Des amicaux relevés

D’autres rencontres amicales sont prévues pour la Jeunesse. Les réceptions de Namur, Biesme et une rencontre face à Meux complètent le programme de préparation. " Même si l’on doit s’adapter à la chaleur, on travaille tous les aspects. Que ce soit la condition physique, les systèmes de jeu ou encore la cohésion de groupe. Nous avons notamment prévu de faire de l’accrobranche ensemble. On veut être prêt pour le début du championnat, surtout que c’est un début costaud (NDLR: Braine et Manage) . C’est pour cela que nous allons affronter de belles équipes lors des matches amicaux. "

Une dernière pépite?

Concernant l’effectif sambrien, peu de mouvements sont attendus. " Normalement, il n’y aura pas de départ. Pour ce qui est des arrivées, nous avons jusqu’au mois d’août donc, si on trouve une perle rare, pourquoi pas? Si non, je suis satisfait du groupe actuel ", conclut le mentor taminois.

Pour rappel, Tamines recevra Molignée le 31 juillet dans le cadre de la Coupe de Belgique. En cas de victoire, les Alloux défieraient Oudenaarde.