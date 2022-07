Victor Alexandre sur le podium de la longue distance

À la sortie d’eau, trois hommes sont en tête, dont le Français Robin Moussel, qui prend rapidement les commandes sur la partie vélo. Mais les régionaux sont également de la partie et ne comptent pas laisser filer la victoire si facilement. Victor Alexandre semble en grande forme, tout comme son coéquipier au TriGT, Joachim Libois. Ils reviennent tous les deux d’un stage à Gérardmer, pour peaufiner la suite de leur saison. Malheureusement, ce dernier crève après 25 kilomètres de vélo et ne peut pas continuer à jouer la tête de la course. Victor fait une belle remontada à vélo, mais (manque de lucidité, peut-être?), il ne se rend compte que lors du second tour qu’il est deuxième, alors qu’il pense être en tête. Il cravache dans les derniers kilomètres et pose le vélo dans le parc avec 1,10 minute de débours sur Robin, toujours bien dans ses baskets. Après la première boucle, le leader semble très à l’aise et ne concède rien. Il continue même de creuser l’écart. Le Lustinois résiste, mais les problèmes digestifs arrivent… Il doit se résoudre à marcher, à ralentir, et même à s’arrêter quand les crampes au ventre sont trop insistances. C’est lors du dernier tour de course à pied que Victor laisse passer Hans Van Den Buverie, le vainqueur de la toute première édition de l’Ironlakes, en 2019. Le podium reste figé jusqu’à la ligne d’arrivée: Robin, Hans et Victor.