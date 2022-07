Une nouvelle tête à la reprise des Aischois

Le coach aischois en est à sa huitième reprise avec le club, avec toujours autant de motivation: " Cette année, nous avons prévu un peu moins de matches amicaux que la saison dernière lors de laquelle il y avait eu plus de mouvements, sans parler des conséquences de la pandémie. On va y aller crescendo pour ne pas les "tuer" avec cette vague de chaleur. Il y aura dès le prochain week-end le stage à Blegny avant de passer à trois entraînements/semaine jusqu’au début du championnat" .

Une arrivée de dernière minute

Tout le monde devrait être présent au stage, au contraire de ce dimanche où il manquait encore Nicolas Grégoire, Gaëtan Joannes, Alexis Daout (vacances) alors que Laurent Dethier, présent, devait patienter quelques jours avant de reprendre suite à une petite opération au nez. On notait aussi la présence d’un nouveau joueur, Simon Javaux: " Simon a joué la saison dernière avec le FC Liégeois en équipe réserves. Il entame des études à Louvain-le-Neuve et habite Hannut, c’est un milieu de terrain. Il va s’entraîner avec nous et nous verrons ce qu’il en adviendra ", confie le coach qui craint d’être justement un peu limite au milieu. S’il est bien trop tôt pour parler d’objectif, le coach s’attend d’ores et déjà à une belle bagarre dans cette série: " Je trouve qu’elle est particulièrement relevée et nous débuterons face à des grosses cylindrées comme le Léopold, Tournai et le Crossing. Quant à la Coupe, on aimerait renouveler le beau parcours de la saison dernière (NDLR: 4etour) mais il faudra déjà aller s’imposer à Spy qui a une belle équipe ", conclut-il.

Le programme

22 au 24 juillet: stage à Blegny

24 juillet: Aische – FC Liège (réserves)

28 juillet: Aische – Tubize/Braine le Comte

31 juillet: Spy – Aische (coupe de Belgique)

2 août: Solières – Aische

7 août: Coupe de Belgique (ou amical)

9 août: Aische – Arquet

14 août: Coupe de Belgique (ou amical)

16 août: Ciney – Aische

20 août: Coupe de Belgique (ou amical)

23 août: Aische – Marloie

27 août: Léopold – Aische (début de championnat)