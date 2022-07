Au second acte, les Rochefortois ne parvenaient pas à corriger le tir et Wieze filait à 11-4. L'espoir revenait à 11-5, mais les visités s’empressaient de conclure. " On livrait avec le vent et Biévène a nettement mieux respecté les lignes, avoue Steve Soquette. On a commis un peu trop d’erreurs au service. On fait une mauvaise opération et il nous faudra relever la tête contre Baasrode, car notre avance sur Wieze et Ogy a fondu comme neige au soleil."