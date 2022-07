Saint-Servais est retombé dans ses travers

La rencontre débutait avec un quart d’heure de retard. « Porson ayant choisi de prolonger ses vacances, nous avons dû rappeler Damien Lahaye, qui atterrissait peu avant midi, à Zaventem », précise Jean-Pierre Leurquin. Visiblement perturbés, les Namurois subissaient la loi des « Bilingues », qui alignaient les jeux pour filer à 7-1 au repos. « Contrairement aux prestations contre Genappe et Tourpes, on a de nouveau multiplié les envois fautifs. Et à la frappe, on ne répondait pas trop. » Pour reprendre, Gaëtan Merveille descendait au petit milieu, Lahaye prenant le fond. Un changement qui obligeait les livreurs visités à prendre des risques. Les Namurois grappillaient les jeux pour sauver le point à 9-5. Ils revenaient à 11-7, entretenaient le suspense à 12-9, avant de baisser pavillon. DO