Prestation encourageante des Walhérois au Tivoli

Comme souvent ces dernières années, les Walhérois entamaient leur série de matchs de préparation à La Louvière, ce dimanche après-midi. Les « Loups » l’ont emporté 3-0, mais les sentiments visiteurs étaient largement positifs, hier, avant de se retrouver autour d’une bonne table. « On a livré un très bon match, en étant bien en place tactiquement, confiait Lionel Brouwaeys. C’était d’ailleurs toujours 0-0 jusqu’à la 70e et nos nombreux changements, impliquant notamment les plus jeunes. Et Anthony Lorenzon avait eu une balle de 0-1 auparavant. »