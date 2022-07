Précieuse victoire namuroise

Ce duel entre deux équipes qui cherchent à s’éloigner de la huitième place, synonyme de barrage, a tenu toutes ses promesses. Après le partage des premiers jeux, Presgaux s’isolait à 5-2. « On gaspillait un peu trop sur le tamis », avoue Geoffrey Haubruge, le grand milieu de St-Marc. Sous l’impulsion de Guidon, performant au fond, les Namurois retrouvaient des couleurs et renversaient la vapeur en vue du repos (5-7). Les banlieusards namurois accentuaient l’écart à la reprise et s’envolaient à 5-10. Bauduin, qui avait remplacé Froment à 5-5, remontait au fond et permettait aux « Sabotiers » de revenir à 8-10. Pierret servait trois balles hors cadre et St-Marc approchait du but à 8-12, avant de conclure. « C’est une précieuse victoire, acquise en équipe », confie Geoffrey. DO