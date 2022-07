Miavoye exécute Havrenne

Ce ne fut qu’une formalité pour les Brasseurs face à un ensemble démotivé et complété par deux régionaux. Plus réguliers et précis dans tous les compartiments, les frappeurs Denis, Cat et J. Buzin bien épaulés par les cordiers Lurkin et Struyven menèrent 4-1, 7-2, 12-2 et 13-3. Les Purnodois s’offrent ainsi une bouée d’oxygène en s’éloignant du siège de barragiste.