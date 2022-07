Les Rochefortois en voyage à la Côte

Quelques jours seulement après avoir repris le chemin des entraînements, les Rochefortois avaient déjà un stage qui les a amenés… à la Côte. Malgré le beau temps, les hommes de Yannick Pauletti n’étaient pas là pour manger des moules et faire du cuistax. Un match contre Knokke (N1) les attendait samedi matin. Une équipe qu’ils avaient déjà affrontée la saison passée en Coupe de Belgique. "On a perdu 6-0, précise le défenseur Thibault Monmart. Malgré le résultat, de bonnes choses sont ressorties de ce match. Le coach nous avait demandé de mettre de l’intensité, d’éviter de faire bloc bas, et d’essayer de garder la possession du ballon. C’est ce que nous avons essayé de faire, mais chaque erreur se paie cash contre ce genre d’équipe. Il faut dire qu’on avait seulement trois entraînements dans les pattes, alors que Knokke a déjà repris depuis quelques semaines. C’était une belle expérience."