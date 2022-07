Les Aisemontois s’isolent en tête

Les "Gadis", en visite à Pironchamps B, ont signé un nouveau succès à trois points, après celui signé contre Villers-le-Gambon. Supérieurs dans tous les secteurs, les Fossois n’ont laissé que des miettes aux Farciennois, qui étaient privés de plusieurs titulaires. " J’étais le seul frappeur, avoue Sébastien Mine, qui a tenu le fond. Lecomte était en vacances et Dagnicourt et Alessandro Di Santo jouaient avec l’équipe A. Dans ces conditions, il était impossible de rivaliser avec les Aismeontois. Quand je répondais du fond, les livreurs adverses prenaient soin de ne plus trop m’alimenter."