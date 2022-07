Le rolling-start a amené des surprises sur l’épreuve d’Anhée

En matinée, ils sont près de 600 à s’élancer dans une Meuse à 22° pour 500 mètres de natation. À la Haute Meuse, pas de départ en masse, mais un "rolling start", soit cinq athlètes à l’eau toutes les 10 secondes, ce qui permet d’effiler le peloton, d’éviter les coups dans l’eau, mais également de créer quelques surprises sur la ligne d’arrivée. Après les 500 mètres à contre-courant, Tijl Labeeuw est le premier à sortir de l’eau. L’athlète d’Izegem ne lâche rien durant les deux autres parties de son triathlon et parvient à franchir la ligne d’arrivée devant ses concurrents. Mais voilà la première surprise du départ en rolling start: Maxime Grifgnée, deuxième à l’arrivée, est déclaré vainqueur. Parti plus tard, le Batticien, inscrit en dernière minute, monte finalement sur la plus haute marche du podium avec neuf secondes d’avance sur Tijl. Le jeune triathlète de 21 ans, qui court sous les couleurs d’Urban Tri Sport, Louis Vanoubbeeck, s’empare de la troisième place, devant le premier régional, Romain Haquenne, qui, selon ses mots, nage comme un caillou, mais parvient à faire une superbe remontada lors de la partie vélo.

Chez les filles, Jelle Schillebeekx, ancienne nageuse, est le premier bonnet à pointer le bout de son nez à la sortie d’eau. Maëlyss Rommel est sur ses talons et prend la tête de la partie vélo, grâce à une meilleure transition dans le parc. Elle est ensuite rattrapée par Jolien Vanendert, qui prend à son tour les commandes, pour ne plus les lâcher jusqu’à l’arrivée. Elle s’impose avec près de trois minutes d’avance sur ses concurrentes. Bien que deuxième sous l’arche d’arrivée, Maëlyss est reléguée à la troisième place, dépassée par Kerstin Heinen, partie plus tard lors du rolling start.