Espoir: Harry Seel finit à la troisième place

En Inter, Clément Desalle a plané en tête dans la catégorie. Lors des première et deuxième manches, il a mis plus de quarante secondes à son poursuivant Bryan Engelen et a offert un superbe spectacle à son public. Il est aussi à noter que le leader du championnat, Cédric Grobben, a cassé sa roue arrière au premier tour de la deuxième manche. Un second pilote a vécu la même mésaventure sur la même course : la moto est retombée à plat. Sur sol dur, ça ne pardonne pas.