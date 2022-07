Deux victoires de luxe avant le duel du 21 juillet

Les Carolos, pourtant bien mal lancés face à la Fraternelle, n’ont jamais abdiqué face aux Verts , pour finalement l’emporter au finish . " On a très mal commencé, personne n’était bon chez nous en première mi-temps , admet Valentin Jacques. Isières mène 0-4, on revient à 4-4 puis on est à nouveau distancé à 4-7 et à 5-10. Mais on y a cru jusqu’au bout pour recoller à 10-10, 11-11, 12-12 et empocher le dernier jeu. Cette victoire fait du bien à tout le monde après trois matches sans gagner. Jeudi, on se rend à Maubeuge, à égalité avec nous. Celui qui gagnera prendra l’avantage au classement. " Ce sera aussi la dernière répétition des Coquis avant leur déplacement de prestige sur la Grand-Place de Bruxelles.