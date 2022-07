Les joueurs ont bénéficié de conditions agréables durant toute la semaine, comme le déclare Arthur De Greef, qui s’occupe désormais du TC Géronsart après avoir quitté le parcours professionnel en janvier 2021: "On a eu de la chance avec la météo. Il a fait magnifique toute la semaine. Pour des tournois comme ceux-là, c’est la météo que tout le monde aime avoir".

Le club namurois a pu s’appuyer sur une très bonne organisation, n’engendrant ainsi aucun pépin de programmation. "Tout s’est vraiment bien passé. Il n’y a pas eu trop de retard sur les matchs. On a eu beaucoup de monde, c’est une bonne réussite".

Les tableaux masculins ont quant à eux rencontré plus de succès que les tableaux féminins, ce que déplore le Bruxellois âgé de 30 ans: " Les Messieurs 1 ont très bien fonctionné! On a d’ailleurs eu droit à de très belles demi-finales ce samedi. Les tableaux féminins ont connu plus de difficultés pour se remplir".

Malgré cela, le TC Géronsart a augmenté son nombre d’inscriptions par rapport à l’année dernière où 400 participants étaient déjà venus fouler la terre rouge.

Des joueurs venus de loin

Le tournoi connaît un tel succès que les joueurs viennent parfois de loin, très loin. "Certains arrivent de Bruxelles, de Flandre, même du Grand-Duché de Luxembourg!" .

Parallèlement à cet essor, les visiteurs viennent également en nombre assister aux rencontres et profiter de la terrasse en face du court central. " On a eu pas mal de monde tout au long de la semaine, mais particulièrement vendredi. C’est vraiment sympa de voir autant de monde" , se réjouit Arthur De Greef.