38 courses sur le tracé nismois

Le circuit commence d’ailleurs à attirer des pilotes de l’étranger. Les paddocks, conviviaux et très accessibles, ont vu s’installer des véhicules ornés de plaques belges, certes, françaises - proximité oblige – mais aussi néerlandaises.

Le samedi (50, 65 et 85 cc), l’ambiance plus familiale a permis aux jeunes et même aux très jeunes de montrer leur niveau, parfois très élevé. Certains juniors ont réalisé des sauts étonnants et montré une pugnacité digne de pilotes chevronnés. Ensuite, les dames, puis les experts ont eu accès au circuit.

Suivaient dix-sept quads, catégorie "politiquement nécessaire", dixit Claude Danis, cheville ouvrière du circuit Saint-Joseph de Nismes. Enfin soixante-sept non-licenciés, répartis en deux groupes, prouvaient, par leur nombre, que le message lié à la qualité du circuit est bien passé.

500 pilotes

Le total de quatorze courses du samedi passait à vingt-quatre le dimanche (125, 250, 500 cc). En début de journée, les amateurs, débutants et autres juniors chauffaient le public pour les catégories reines: nationaux et internationaux, deux manches en début et fin d’après-midi. En tout, ce sont cinq cents pilotes qui ont pu user leurs tétines sur cet exceptionnel terrain de motocross.

Tables à passer, murs, sauts, épingles à cheveux, longues lignes droites pour s’élancer, bosses, courbes larges: le circuit a été travaillé pour offrir aux pilotes un plaisir maximum et au public un superbe spectacle. Petit bémol, le terrain, même s’il a été arrosé fréquemment, a produit beaucoup de poussière et il n’était pas aisé de rouler à l’arrière.

Vu la fermeté du sol, il y a eu de la casse lors des atterrissages, mais on ne peut blâmer personne, pour des conditions météorologiques idylliques pour le bronzage, mais délicate pour le pilotage.