Nantel retrouve le fond et Dochier assure

Le suspense a été énorme, en lutte d’ouverture. Thieulain joua deux fois avec son bonheur. Les "Canaris" ont en effet démarré en force. Vandenabeele livrait au-dessus. Becq et Metayer rechassaient entre les perches, puis le dernier cité inscrivait 3-0. À ce moment, Nantel et Sauvage permutaient. Cela n’empêchait pas le 4-0, sur des outres de Metayer et Wattier. Becq croquait à 40-40, mais Vandenabeele servait de nouveau entre les bois (5-1). Nantel entrait en action, Thieulain se mettait à servir au large, Dochier livrait aussi au-dessus et Metayer rechassait au large à 40 à 2 (5-4). Un jeu blanc, ponctué d’une outre de Metayer, permettait certes aux Leuzois d’approcher du but. Néanmoins, Metayer pliait au rechas à 40 partout et Monnier frappait au-dessus, toujours à 40-40 (6-6). De manière incompréhensible, Metayer servait à quatre reprises en devanture, dans le jeu décisif. Il se prenait des outres de Monnier et Sauvage. Dochier prenait le tamis à 40-15 et s’empressait de livrer sa seconde livrée outre de la lutte!