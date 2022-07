«Un tirage plus ouvert pour Namur»

Le tirage au sort des phases de poules de la prochaine EuroCup féminine a eu lieu hier matin. Assuré de disputer la compétition au même titre que Braine, Namur connaît ses futurs adversaires. Les Namuroises ont été reversées dans le groupe G de la conférence Ouest, où elles affronteront les Suissesses de Fribourg, les Portugaises de Benfica ainsi que les Luxembourgeoises de Dudelange. « C’est un tirage plus ouvert que les années précédentes, où l’on tombait toujours contre de grosses pointures. Cela a le mérite de nous laisser une chance », se félicite le président Jean-François Davreux. Un président qui espère enfin retrouver l’affluence des grandes soirées européennes à Namur, après quelques saisons marquées par la pandémie de Covid. « On va tout faire pour remplir le hall Octave Henry. Le public namurois, grand amateur de basket, est en attente de belles rencontres à enjeu. Ce sera un challenge pour le club que de pouvoir remettre en bord de terrain l’ambiance et le côté festif et rassembleur que les Namurois adorent. » Nul doute que Jose Araujo, le nouveau coach portugais de Namur, sera ravi de compter sur un tel soutien, notamment lors de la réception des filles de Benfica. MLAV