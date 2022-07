Miavoye en appel contre Havrenne

Après sept victoires de rang, Miavoye a connu un coup d’arrêt à Purnode (13-11). « Malgré cette défaite, on reconduira la même équipe, mais il faudra retenir la leçon, souffle Damien Pairoux. À commencer par prendre un bon départ, pour ne plus devoir courir en vain après le résultat. On veillera à se remettre dans une bonne spirale, sans pour autant se mettre une pression supplémentaire. » En prévision des températures élevées, Havrenne a proposé de disputer la lutte le dimanche matin. En raison de l’indisponibilité matinale de plusieurs joueurs, les Walhérois ont décliné l’offre. Plongés dans le ventre mou du classement, les Rochefortois, sans les frères Jaumotte, en vacances, termineront tant bien que mal une saison décevante. « Au-delà de mon rôle de joueur, je me dévoue au sein du comité, assène le vice-président Fred Guyot. Les joueurs, imprévisibles, n’ont pas répondu à l’attente et l’ambiance a souffert. On n’est pas récompensé de nos efforts. Je suis démotivé. Aussi, on a revu nos ambitions à la baisse et il est hors de question de monter. »