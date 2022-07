En nationale 2, St-Servais sort d’un week-end exceptionnel. Les Namurois se sont offert le scalp de Genappe et Tourpes et ont surtout engrangé cinq points sur six. Une bonne opération sans aucun doute, en vue d’une qualification pour les play-off. "Quand on livre dans les lignes, on peut battre tout le monde, analyse Victory Lelièvre, qui savoure ce double succès. On a aussi parfaitement répondu à la frappe, contrairement au leader, Tourpes. Voilà deux victoires qui doivent booster l’équipe pour la suite de la saison."

Ce dimanche, les Namurois se déplacent à Biévène, qui se bat également pour éviter les play-down. "Après la défaite subie chez nous, on veut prendre notre revanche. On alignera le même cinq et Porson, de retour de vacances, commencera sur le banc. On doit poursuivre dans cette spirale positive pour se mettre à l’abri rapidement."

En nationale 3, trois luttes seulement figurent au programme. On suivra tout particulièrement le duel entre Presgaux et St-Marc. Deux équipes qui luttent pour éviter la place de barragiste, actuellement occupée par Villers-le-Gambon.

Les "Sabotiers", qui aligneront leur équipe-type, ont retrouvé le sourire. Après deux défaites face aux deux formations de Pironchamps, les "Oranges" ont exécuté Tangissart, la lanterne rouge. " Cette victoire était indispensable, avoue Julien Froment. On compte deux points d’avance sur St-Marc et cinq sur Villers, qui compte une lutte de moins. À l’aller, on s’était imposé 7-13. Sur notre ballodrome, on doit confirmer et engranger les deux points."

Animés d’un esprit revanchard, les banlieusards namurois n’ont d’autre choix que de revenir avec la victoire. La bande à Guidon reste sur un double succès à trois points, aux dépens de Villers et Pironchamps A.

"On doit poursuivre dans cette spirale, lance Geoffrey Haubruge. On devra toutefois composer sans Rémi Pairoux, en vacances."