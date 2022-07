L’heure de la revanche pour Sart

Ce dimanche, les Fagnards offrent l’hospitalité à Stave. Une rencontre que les Loudèche, Anciaux et consorts aborderont avec la même mentalité. "À l’aller, on avait subi notre première défaite, sur le fil, rappelle Jérémy De Martin. On n’avait pas très bien joué et on avait encore la lutte de la veille, contre La Louvière, dans les jambes."