Haversin misera encore tout sur le collectif

Haversin, promu en P1 pour la première fois de son histoire, était sur le pont ce vendredi pour la reprise estivale. John Galasso, qui sera épaulé cette saison par Guy Gérard, lui aussi présent hier, se montrait ravi de retrouver ses affaires de football, même si ce seront cette fois celles du coach et non plus du joueur. Et le double défi de la première en tant qu’entraîneur et de la première parmi l’élite provinciale n’est pas de nature à l’effrayer. " L’appréhension viendra peut-être au moment de commencer le championnat, mais je ne ressens pas cela comme de la pression en ce moment. Je préfère aborder cette situation par la notion de plaisir. Le plaisir de retrouver les garçons et le terrain. Et le plaisir d’avoir un beau challenge qui s’offre à nous ", confie John Galasso.