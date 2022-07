Remacle: «On va viser la 9e place»

Les Young Cats sortaient pourtant deuxièmes de leur poule, composée de la Hongrie, du Japon et du Mexique. Si elles avaient perdu leur match d’ouverture contre le pays hôte (55-39), elles ont ensuite remporté leurs deux autres matches, contre le Mexique (92-43) et le Japon (60-57). " Contre la Hongrie, c’était notre premier match de championnat du monde, avoue Sara Remacle. On l’a peut-être perdu à cause du stress. Défensivement, nous étions bien en place, mais on avait peut-être plus de mal à se trouver offensivement."

Heureusement, elles ont remis leur bleu de travail contre le Mexique. "C’était pourtant la 3enation des Amériques, précise Sara Remacle. C’était une victoire collective, nous avons pris le large grâce à une très bonne deuxième mi-temps. Ensuite, contre le Japon qui est la deuxième nation de l’Asie, c’était un match très serré. On a été mené toute la rencontre, avant de renverser la vapeur dans le money time. On peut dire que c’est un petit hold-up (rire)."

Malgré la défaite en seizièmes de finale, le parcours des Young Cats n’est pas terminé. Elles doivent désormais jouer trois autres matches, afin de se départager avec l’Argentine, la Nouvelle Zélande, la Slovénie, le Mali, le Mexique et l’Égypte les places de 9 à 16 au classement final. À commencer par le Mali ce vendredi. "On va tout faire pour décrocher la 9eplace, déclare Sara Remacle. Nous avons l’équipe pour réaliser cela."

Des team building entre les entraînements

En attendant la suite de la compétition, les Young Cats sont bien installées dans un hôtel à Debrecen. "C’est à trois heures de route de la capitale, Budapest, ajoute la joueuse de Courtrai. Nous sommes très bien installées, nous ne manquons de rien. Entre les séances d’entraînement, nous avons parfois des team building. Ce mercredi après le match contre l’Australie, nous avons pu, par exemple, profiter de la zone wellness de l’hôtel."

Une bonne séance de récupération avant d’attaquer leurs trois derniers matches lors de ces Mondiaux.