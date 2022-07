Poncin et Nijs avec le top mondial au Caire

Avec quelles ambitions nos deux représentants monteront-ils sur les pistes égyptiennes? "Je ne me suis pas mis de pression en définissant un résultat précis à obtenir, confie Nicolas Poncin (23 ans). Ma priorité, cette saison, c’était mes études. Je me suis donc un peu moins entraîné. Mais, après le championnat d’Europe, j’en avais fini avec mes examens et je suis allé plus souvent me préparer dans le club français de Lille. J’avais le temps de faire la route. J’y ai travaillé en qualité et en quantité. Je me sens bien en jambes. Je suis donc capable de bien faire, de me surprendre, voire de créer la surprise, pourquoi pas."

Son collègue fleurettiste se rendra en Afrique du nord dans un état d’esprit assez similaire. "Si je devais me donner un objectif, je dirais le top 64. Mais ce que je veux surtout, c’est tirer à un bon niveau , déclare Mathieu Nijs (20 ans). qui s’est classé 32elors du récent Euro, en Turquie. J’étais au-devant d’une saison difficile, car je devais digérer la différence de niveau entre la catégorie juniors et celle des seniors. Mais je me suis bien adapté, en progressant beaucoup au fil des compétitions. Et à Antalya, j’ai montré que j’y avais ma place. J’ai également passé et réussi tous mes examens, en deuxième année de médecine. C’était donc une période chargée.Mais, après le stage suivi en Allemagne, la semaine dernière, je me sens un peu mieux" , assure le 144emondial, qui est aussi revenu avec un magnifique top 8 de Turquie, avec l’équipe belge. "On a battu la Hongrie et on est passé très près de faire de même face à la France. La demi-finale n’était vraiment pas loin. Dommage… On était donc à la fois contents et un peu déçus."

Malgré la présence de Neisser Loyola, 6elors du dernier Euro, le team des épéistes ne peut (encore?) présenter pareilles références. "C’est difficile de nourrir de grandes ambitions, car le projet a été mis de côté pendant quelques années , précise le Gaumais des "Mousquetaires". On est donc mal classés, dans le ventre mou, ce qui pourrait nous valoir une nation du top dans le tableau de 32. On doit essayer d’engranger des points, pour remonter au ranking." Et cela commencera ce 21 juillet, au pays des Pharaons.