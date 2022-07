Kerksken complète logiquement l’affiche de la finale

La partie entre Acoz et Ogy était plus équilibrée. Une outre de Jacques déflorait la marque en faveur de l’équipe locale, mais Goossens réussissait deux rechas primés dans le deuxième jeu, Thirion rechassait au large à 40 à 2 et Ogy avançait à 1-3 sur un jeu blanc. Une outre de Geuens faisait 2-3, mais Ogy se régalait sur les livrées de Jacques (2-4). Acoz s’accrochait à 3-4 et bénéficiait ensuite du fléchissement de Goossens, à la frappe (à 40-40) et au tamis (5-4). Gérard égalisait sur un jeu blanc. Grégoire enlevait son jeu, puis Ghislain précipitait la perte des siens en servant deux baraques à 30-30.