EuroCup Women: Namur connaît ses adversaires dans le groupe G

Les Brainoises joueront, elles, dans le groupe I, en compagnie des formations espagnoles de Cadi La Seu et Saragosse. La quatrième équipe de cette poule sera celle qui s’imposera dans le match qualificatif entre Gréngewald (Luxembourg) et Sportiva/Azoris (Portugal).

Autres représentants belges à cet échelon, Boom et Courtrai passeront par les qualifications pour espérer rejoindre les poules de l’EuroCup. Les Phantoms devront vaincre Gernika (Espagne) pour s’assurer d’une place dans le groupe H, dans lequel figurent déjà Venise, Keltern et les Movistar Estudiantes. Quant aux Spurs , c’est face à la formation italienne de Sassari qu’elles joueront leur place dans le groupe J, où seules deux équipes sont déjà connues: La Roche Vendée et les London Lions. La quatrième formation pourrait être française également car il s’agira du perdant du match entre Villeneuve d’Ascq et Gérone (le vainqueur participera à l’EuroLeague).

Les poules de la Conférence Ouest

Groupe G: BCF Elfic Fribourg (SUI) – Basket Namur Capitale (BEL) – Basket T71 Diddeleng (LUX) – SL Benfica (POR)

Groupe H: Umana Reyer Venezia (ITA) – Rutronik Stars Keltern (ALL) – Lointek Gernika (ESP) ou Phantoms Boom Basket (BEL) – Movistar Estudiantes (ESP)

Groupe I: Mithra Castors Braine (BEL) – Cadi La Seu (ESP) – Gréngewald (LUX) ou Sportiva/Azoris Hotels (POR) – Casademont Zaragoza (ESP)

Groupe J: Villeneuve (FRA) ou Girona (ESP) – La Roche Vendée BC (FRA) – Banco di Sardegna Sassari (ITA) ou House of Talents Spurs (BEL) – London Lions (GBR)

Groupe K: LDLC Asvel Féminin (FRA) – Zabiny Brno (TCH) – Basket Lattes Montpellier Association (FRA) ou ZKK Plamen Pozega (CRO) – IDK Euskotren (ESP)

Groupe L: Flammes Carolo Basket (FRA) – KP Brno (TCH) – ZKK Ragusa (CRO) – Union Féminine Angers Basket 49 (FRA)