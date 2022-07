Démission du secrétaire fédéral Joël Mercier

Lors de la réunion de l’organe d’administration de la FJPWB du 11 juillet, Joël Mercier a remis sa démission aux fonctions de secrétaire fédéral et de membre du comité régional Dinamo. Elle sera effective à la date du 25 juillet. « J’ai été fortement déçu, depuis juin 2021, par le manque d’investissement et la faible implication d’une majorité des administrateurs, précise-t-il. À plusieurs reprises, j’ai personnellement annulé, déplacé ou négligé des projets personnels de manière à être présent pour faire évoluer la FJPWB ou la région Dinamo. Je me suis souvent senti isolé. Cette situation m’amène malheureusement au constat que des réformes d’envergures ne pourront être menées avec succès d’ici 2024. Je préfère donc dévouer mon énergie et mon temps à une tâche qui me semble plus gratifiante, comme le soutien à la cellule formation. »