Clément Desalle en invité de prestige au Motocross de Nismes

Un spectacle complet

Le public devrait lui aussi en prendre plein la vue en bord du circuit Saint-Joseph, hôte du Motocross des Nations en 1997. " Les deux journées seront bien chargées, pour faire rouler tout le monde, et un maximum de jeunes , s’impatiente Claude Danis. Certaines catégories sont fort prisées et on aura droit à des courses avec beaucoup de pilotes, ce qui est toujours impressionnant. D’autres, comme les Inters, sont moins remplies. Mais, avec notre circuit, les pilotes présents régaleront avec des sauts fabuleux. Dans les deux cas, le spectacle sera complet! "

En présence d’un super chauffeur Desalle

Et en Inters Open, une des attractions à Nismes portera le nom de Clément Desalle. Celui qui a déjà remporté le championnat de Belgique et qui a terminé à trois reprises en tant que vice-champion du monde de la discipline est en effet annoncé sur la grille de départ dimanche. " Je connais bien la piste et j’avais envie d’y rouler à nouveau , explique Clément, qui a pris sa retraite internationale en 2020. J’ai déjà gagné à Nismes. C’était en 2009, déjà sur le championnat de Belgique. Cette fois, je viens pour mon pur plaisir, dans une région que j’apprécie et qui me rappelle de bons souvenirs."

Mais que les fans se rassurent, Clément n’a rien perdu de son talent sur deux roues. Engagé fin juin sur l’épreuve AMPL de Bastogne, il y a enlevé la victoire finale. " C’était une bonne petite course sur un joli parcours. Bastogne et Nismes sont deux sorties que j’ai choisies car elles se disputent sur de beaux parcours, qui plus est en Wallonie."

Dimanche, c’est sur une Yamaha 450 que Clément Desalle s’attaquera aux 16 sauts du parcours Saint-Joseph. " Avec Yamaha, je retrouve Philippe Blondiau, qui m’avait aidé quand j’étais tout petit. Nismes a une belle renommée et c’est un vrai terrain de motocross, ce qui se fait de plus en plus rare. "

«Une triste situation»

Vainqueur de 23 Grands Prix, Clément roule désormais sur des épreuves de cross et d’enduro depuis la fin de sa carrière mondiale en MX1 et MXGP. De retour sur deux circuits wallons en à peine trois semaines, le pilote originaire de Ghlin ne pouvait pas retenir un sombre constat quant à l’état de la discipline en Belgique. " C’est triste de voir où on en est dans ce pays, qui a pourtant vu passer beaucoup de champions de motocross. On met tellement de barrières dans les moto clubs qu’il y a de moins en moins de motivés. Aujourd’hui, en dehors des compétitions, il n’y a plus de terrains sur lesquels s’entraîner. C’est vraiment dommage pour tous les pilotes qui veulent aller prendre du plaisir sur leur moto, mais ça l’est encore plus pour les jeunes. J’ai dû faire mon écolage en France. Sans cela, je n’aurais jamais atteint mes meilleurs résultats. Il faut toujours faire énormément de kilomètres, en France ou en Allemagne pour aller rouler , regrette Clément. Le motocross est dans un mauvais cycle en Belgique et nécessite une profonde réorganisation. "

À Nismes, où l’on veut redynamiser le motocross wallon, ce n’est pas Claude Danis qui contredira le champion belge. " Le motocross est gravement malade en Belgique, quoi qu’en disent certains. À l’AMC Eau Noire, nous sommes occupés à rebâtir la renommée d’un circuit que les jeunes ne connaissent plus , souligne le président nismois. Mais il est évident qu’il faut repenser l’encadrement de ce sport en Belgique, et cela à tous points de vue, de la communication à l’organisation. " Heureusement, l’enthousiasme d’un passionné comme Claude Danis revient vite à l’approche du motocross. " Un beau circuit, la présence de Clément et un grand soleil, j’ai quand même encore de quoi me réjouir… "

Programme: Samedi: 50cc, 65cc, 85cc, Dames, Non licenciés, Quads. Dimanche: 125cc, 250cc, 500cc, Débutants, Amateurs, Espoirs, Juniors, Nationaux, Internationaux, Non licenciés. Entrée: 15 €.