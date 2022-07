Temploux a accueilli le circuit des jeunes

Le club temploutois (toujours en collaboration avec Malonne) organisait son stage pendant la même période. "Nous avions 50 jeunes lors de celui-ci, dont 35 qui ont participé au tournoi, dans deux catégories. Cela meuble vite les tableaux. Parmi les teams compétition présents, on notera également la présence du Calypso (Brabant), Arlon et quelques clubs namurois (La Citadelle, La Bruyère/La Closière )."

Benjamin Collin se réjouit également du niveau général. "Et plus particulièrement du Grade 3, qui s’est pas mal amélioré depuis ses débuts. Il s’agit des premiers classements, mais ce grade s’avère de plus en plus utile pour une première prise de contact avec la compétition ." Avec ses 300 jeunes, l’école de tennis, dont s’occupe aussi François Brichard, permet à plusieurs jeunes joueurs d’éclore. À l’image de Théo Herion, vainqueur en -11 2, Mathis Jaumin, présent dans les deux finales -15 1 et -13 1, Arnaud Hinyot en -15 3, ainsi que Laly Godart, lauréate en -11 2 face à Laly Collin.

Résultats

Jeunes garçons: -15 1H. Bocq – M. Jaumin 6/1-6/1, -15 2 F. Noirhomme – N. Cambier 6/0 – 7/6, -13 1H. Bocq – M. Jaumin 6/3 – 7/5, -13 2 G. Jomouton – E. Petroons 6/3-6/0, -11 1, G. Jomouton – A. Ancion 4/3 – 4/1, -11 2 Th. Herion – R. Roland 4/1 – 4/3.

Jeunes filles: -15 2 G. Lekens – E. Roberfroid 6/2 – 6/0, -13 2 A. Marchandise – E. Herion 6/1 – 6/1, -11 1 A. Anastasiadis – L. Collin 4/0 – – 4/0, -11 2 L. Godart – L. Collin 4/1 – 4/1.