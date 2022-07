L’entraîneur liégeois aura opté pour une session light. "On a commencé par une petite mise au point des éléments sur lesquels on va insister cette année, que ce soit au niveau de la vision du jeu ou de l’état d’esprit du groupe. Au niveau du contenu, c’est une reprise qui s’est bien passée, il y a eu quand même un peu d’intensité. On n’a pas trop poussé la charge parce qu’on va s’entraîner 3 fois d’affilée. On a un match contre une N1 samedi matin donc il ne faut pas non plus surcharger les organismes".

Au niveau des absents, Lazic, Lentz et Bertrand sont encore en vacances, mais effectueront leur retour dans le groupe vendredi.

Un noyau rajeuni

Après la débâcle de la saison dernière au tour final (défaite 3-0 contre Manage), Rochefort aura à cœur de faire mieux. Les nombreuses arrivées vont de pair avec l’ambition du club d’évoluer un échelon plus haut. Le noyau s’est renforcé et rajeuni: "On a attiré des joueurs qui sont plus jeunes déjà, et on a attiré des "grandes gueules" avec une certaine expérience. On essaie de trouver un équilibre entre expérience, talent et jeunesse".

Le programme de reprise s’annonce pour le moment léger en termes d’intensité, mais le staff prévoit 3 séances par semaine. Afin de monter en puissance et d’élever petit à petit le rythme, un déplacement est déjà prévu à Knokke ce samedi, où les Bleus et Blancs affronteront le Knokke FC (Nationale 1) à 11h. Un team building est également prévu durant la journée. Ensuite, l’Union se déplacera le 20 juillet au Condrusien, avant de terminer cette nouvelle semaine de préparation par un stage à Florenville les 23 et 24 juillet, où deux entraînements par jour avec des activités sont prévus pour continuer de renforcer la cohésion d’équipe.

Le premier test sérieux aura lieu le 31 juillet, où Yannick Pauletti et ses hommes se déplaceront à Houffalize dans le cadre du premier tour de la Coupe de Belgique.

D’autres échéances sont à prévoir: Solières (27/07), Warnant (02/08), Stockay (10/08), Melreux (16/08).