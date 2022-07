Les deux terrains ont été remis à neuf au Chérimont

Deux ans plus tard, la baronne revenait à la charge auprès du bourgmestre, lui signalant que les scouts n’avaient pas d’argent pour construire cet ensemble. Elle a donc décidé de racheter le terrain qu’elle avait initialement donné. Elle a simplement dit au bourgmestre: "Prenez ce que vous voulez et faites-y quelque chose."

C’était au temps des succès de Kim Clijsters et de Justine Henin et de nombreux jeunes se lançaient dans le tennis. Il n’y avait pas de terrains à Bioul. La commune a remédié à cette carence.

À la suite des inondations de l’an dernier, des travaux ont été réalisés, pour rehausser les terrains de 50 centimètres, pour un montant de 160000 € subventionné à raison de 75% par Infrasport. Avec l’aide du club, la commune, sur fonds propre, a remis en état le club house pour 10000 € et la commune, toujours sur fonds propre, a installé l’éclairage pour 15000 €.

Aidé par les clubs voisins

L’échevin des sports, Martin Chiaradia, a consacré son intervention à des remerciements, au ministre des infrastructures sportives Adrien Dolimont et à ses services, à

Astrid Joassin et Pierre-André Laurent, de la cellule Infrasport. Les deux terrains ont été remis à neuf par Maton sport . Isabelle Anciaux, conseillère en énergie et mobilité, a apporté son soutien technique, ainsi que les services communaux. Elle s’est réjoui de la collaboration entre l’ASBL Bioul Tennis et tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de ces infrastructures. Avec un merci particulier pour la baronne Vaxelaire, pour son soutien financier au club.

Le président du club, Sébastien Charles, a rappelé que s’il y a un quart de siècle que les terrains sont opérationnels, il y a dix ans qu’a été organisé le premier tournoi.

Le club a vraiment été au fond du trou après les inondations, mais il a été soutenu par les clubs voisins, qui ont accueilli ses membres pour leurs différentes prestations. Onze équipes sont inscrites en interclubs. Le président, qui a pour objectif, l’année scolaire prochaine, de contacter les écoles pour proposer des initiations, est aidé par un comité dynamique, composé de Claude Courtois et Olivier Thérasse, qui tiennent les cordons de la bourse, du cuistot Robin Haquenne, de la secrétaire Romane David. Steve Pinon et David Fontaine s’occupent des travaux, Kevin Baily et Gaëtan Husquin sont responsables de l’école de tennis et interclubs, Céline Scarez et Laurent Cognaux, du bar.