Thieulain n’a pas tremblé

Mont-Gauthier sauvait ensuite l’honneur face à la N2 de Tourpes. Les Leuzois se détachaient certes à 3-0 et menaient encore 4-2. Mais à partir de là, il n’y en eut pour ainsi dire plus que pour les Rochefortois. Warmoes ratait son passage au tamis. Piérard frappait au-dessus dans son jeu et Tristan Schmit, le meilleur des siens, faisait trembler les bois à 40 partout (4-5). Une outre de Potiez forçait une dernière égalité, puis le même Potiez décordait au contre-rechas à 40 à 2 et Warmoes précipitait la fin, en livrant deux fois au large.

En "finale" de jour, Thieulain remportait directement les trois jeux nécessaires à sa qualification. Huard croquait à 40 à 2. Metayer signait un contre-rechas fulgurant, toujours à 40-40, et remportait un jeu blanc, en servant et en frappant au-dessus. Tourpes enlevait deux jeux de 40 à 2 et profitait des quatre baraques de Delbecq pour se rapprocher à 4-3. Metayer sifflait la fin de la récré en réussissant deux nouvelles outres, à l’envoi, puis au rectangle, et Thieulain filait droit au but.

Les résultats: Thieulain – Mont-Gauthier 7-2, Tourpes – Mont-Gauthier 5-7 et Thieulain – Tourpes 7-3.

Programme: ce jeudi, à partir de 15h: Sirault – Galmaarden - Maubeuge.