C’est Michaël Renard, un collègue de mon papa, qui m’a encouragé à pratiquer la balle pelote. Au départ, mes parents n’étaient pas vraiment d’accord, vu que je jouais au tennis de table. J’étais en effet repris dans l’élite namuroise, avec de nombreuses heures d’entraînements, des stages et pas mal de compétitions. Mais finalement, mon affiliation s’est faite dans le dos de mes parents.

Vous avez effectué vos premiers pas à Sart-en-Fagne. C’est le club de votre cœur?

Oui. C’est un club familial, où règne une superbe ambiance. J’y ai fait toutes mes classes, à l’exception de la deuxième année cadet. J’ai été contraint d’aller jouer à Denée, car il n’y avait pas assez de joueurs pour faire une équipe. Mais je suis resté affilié à Sart, où j’ai évolué en régionale.

Vous avez pourtant reçu des propositions pour aller jouer plus haut, non?

De fait, il y a deux ans, Clermont m’a proposé de les rejoindre, pour évoluer en nationale 3. Villers-le-Gambon m’a également contacté. Mais, à chaque fois, j’ai refusé. Pourtant, chez nous, on ne paie aucun joueur. On joue tous pour l’amusement. C’est une mentalité qui me plaît.

Cette saison, l’équipe joue encore les premiers rôles et occupe la deuxième place, derrière Vodelée. Avec un objectif de montée?

On aimerait en effet tenter l’expérience en nationale 3, d’autant que la R1, toujours invaincue, devrait monter en promotion. Valentin Loudèche et Jérémy De Martin envisagent de lever le pied. Ils resteraient toutefois affiliés, pour éventuellement dépanner ou donner un coup de main. Quentin Dooms et Maxime Cornet pourraient intégrer l’équipe fanion.

Vous avez battu Vodelée à l’aller. Quels sont les atouts de votre équipe?

Notre régularité. On est aussi bien armés sur le rectangle. Avec l’arrivée de Maxime Anciaux, qui a eu besoin d’un temps d’adaptation, nous sommes costauds sur le rectangle. Sur notre ballodrome, nous sommes aussi toujours invaincus. Un terrain atypique, avec ces arbres et les câbles qui le traversent. et qui perturbe nos adversaires.

Quelle est votre place de prédilection?

Depuis mes débuts, j’ai toujours évolué au grand milieu. Mais depuis trois ans, je tiens le petit milieu. C’est Patrick Vidrequin qui m’a conseillé ce poste. Je m’y sens bien et, pour moi, c’est plus facile pour frapper, même si les balles viennent plus vite. Je suis vif et j’entre plus facilement dans les balles. Lorsque c’est nécessaire, il m’arrive de reculer au grand milieu, pour dépanner.

Vous pratiquez aussi d’autres sports?

Depuis plusieurs saisons, je joue au tennis de table, à Malonne. J’ai encore fait une saison complète en 2021-2022, mais c’était la dernière. Je ne prends plus de plaisir et je n’ai plus envie de faire les déplacements. Je reste toutefois affilié, pour dépanner. Je vais reprendre la course à pied, pour garder la forme.

Où puisez-vous vos meilleurs souvenirs?

Je retiens la victoire en coupe ESM en R1, en 2018, et la finale du championnat Wallonie-Bruxelles en R3.