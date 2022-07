Les leaders confirment

Après avoir partagé le début du parcours avec Tanguy et Edwin, c’est finalement Antoine Pochet qui s’est imposé sur le 12 kilomètres.

" Dés le départ, j’ai décidé de prendre la course à mon compte avec Tanguy et Edwin, mais également Maxime Demars et Renaud Pierret, mes concurrents directs. Rapidement, Tanguy a accéléré et on s’est retrouvé en tête ensemble jusqu’au troisième kilomètre, où se trouvait la bifurcation. Le trou était fait, et je n’avais plus qu’à gérer mon avance ", précise Alexandre, qui a terminé devant Renaud. Maxime a terminé avec un peu de retard. " C’est une reprise, face à un Alexandre au sommet de sa forme pour se qualifier pour les championnats de France de 5000 mètres. Renaud et lui étaient costauds et je n’ai pas pu les suivre ", précise le troisième. Belle avance pour Régine Baijot, première dame, devant Marie Wansard et Céline Goeders.