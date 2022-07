Les jeunes Warnantais se sont montrés en Coupe

En demi-finale de la Coupe de Wallonie, Warnant a régulièrement mené la danse, au cours d’un coude à coude de haut de gamme avec Blaugies, avant de baisser pavillon (6-7). Le tournant de la lutte survint à 6-5, lorsque L. Talevski galvauda son jeu via deux baraques. Les puissants livreurs hennuyers arrachèrent leur qualification pour la finale, qu’ils remportèrent 7-5 face à Tournai. « En jouant bien dans les petits coups, on pouvait faire la différence à plusieurs reprises, souligne Ludo Talevski. Blaugies, propulsé par quatre puissants livreurs et supérieur à la frappe, n’a pas usurpé sa victoire. À 4-3, j'ai permuté au fond avec Mathieu et, à 5-5, on a joué en vain notre joker, en remplaçant Logan par Droussin. Ce fut une belle lutte, dont le niveau en a étonné plus d’un. Bref, on s’est retiré la tête haute, en montrant une bonne équipe de jeunes. »