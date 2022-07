L’équipe fanion de St-Aubin garde un œil sur le tour final

L’équipe fanion de St-Aubain joue les premiers rôles en régionale 1. Deuxièmes derrière Sart-en-Fagne, l’ogre de la série, les Florennois gardent un œil sur le tour final. Les deuxièmes et les deux meilleurs troisièmes seront amenés à prolonger la saison, en disputant le tour final pour une montée en promotion. « Au terme de la saison 2021, nous avions déjà terminé deuxième derrière Sart et nous sommes montés en R1, rappelle Éric Dehu, le secrétaire. L’objectif était bien évidemment le maintien, mais nous voilà sur le podium, avec seulement deux défaites au premier tour. Nous sommes puissants sur le tamis. C’est notre point fort. On a donc revu nos ambitions à la hausse, mais de là à envisager la montée en promotion, on reste prudents. D’autant que nous perdrons notre foncier Tom Scieur, qui va rejoindre Mettet. Je suis donc à la recherche d’un frappeur. »