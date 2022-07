L’épreuve inscrite au calendrier des cinq prochaines années

Cette annonce, près de 9 mois à l’avance, va permettre aux amateurs de marquer d’une croix au calendrier l’épreuve namuroise, qui a déménagé l’an dernier de Jambes au centre-ville, et devrait à nouveau se tenir au même endroit en 2023. Pour le plus grand plaisir de l’Echevine des Sports, Charlotte Bazelaire. " Depuis la première édition, la Ville de Namur a soutenu ces organisateurs dans ce défi un peu fou, mais parfaitement relevé et assumé. Je ne peux que me réjouir à l’idée de voir ce grand événement international, qui met notre belle ville et la vallée mosane en avant, se poursuivre et grandir, tout en gardant sa taille humaine et son côté sympathique ", précise-t-elle.