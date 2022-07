Franck Surahy et Julie Martin s’imposent en couple à Sevry

Sur la moyenne distance, rapidement, Franck Surahy a pris la tête de la course pour ne plus jamais la quitter. " Je connaissais plutôt bien le parcours et cela aidait pour la gestion de course. J‘ai pris les commandes en début de course, à un bon rythme. Je ne me suis pas retourné et j’ai géré mon écart pour terminer avec une minute d’avance devant Tanguy Pierard et Bertrand Ponthière ", commente le vainqueur. Son épouse, Julie Martin, était également devant ses concurrentes, Katerien Jacques et Petralia Rinalda, avec qui elle a partagé le podium. " Le parcours était vraiment chouette. C’était un vrai trail, avec de beaux singles et un fléchage pointilleux. Les lots pour les vainqueurs étaient attractifs et même les derniers étaient récompensés avec un bon massage ", souligne Julie.