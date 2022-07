Cet Archer «Rock And Run»

" La course à pied, je peux presque dire que je suis tombé dedans quand j’étais petit, sourit ce boute-en-train. Je suivais ma famille, et puis en regardant les champions à la télé, j’ai eu envie de m’inscrire dans un club. L’Arch étant le plus proche de la maison, j’ai rejoint "Coco" (Claude Wilmet, entraîneur au club cinacien). C’est seulement à l’âge de 18 ans que je me suis investi un peu plus sérieusement dans l’athlé. J’ai commencé par une saison de 400, puis une saison de 800, avant de commencer le 1500 mètres, qui est la discipline que je préfère ".