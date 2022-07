C’est le tenant du titre, Isières, qui ouvrira le feu ce mardi. Les Hennuyers avaient vaincu Acoz en finale. Les Isièrois, qui ont loupé de peu la qualification pour le Grand Prix de Bruxelles, viseront un second trophée. Avec un Dimitri Dupont au sommet de son art, les "Verts" devront écarter Wieze et Hamme-Zogge.

Mercredi, la deuxième éliminatoire devrait, en principe, sourire à Thieulain. Les "Canaris", qui trônent en tête de la N1, se méfieront toutefois de Tourpes, qui est bien décidé à vendre chèrement sa peau. Leaders de la nationale 2, les Tourpiers, avec les jeunes Clément et Van Stalle, n’ont concédé que deux défaites. Ils ne bénéficieront toutefois pas du quinze barré, qui obligeait les équipes de catégorie supérieure à enlever cinq quinze par jeu.

Les Namurois de Mont-Gauthier ne seront pas à la fête et joueront le rôle d’arbitre. Les Rochefortois ne s’aligneront en tout cas pas en victimes consentantes.

"Ce sera compliqué, avoue Tristan Schmit. En sept jeux, il s’agira de bien démarrer la première lutte, contre Thieulain, et de respecter les lignes."

Maubeuge sera le favori de la journée de jeudi. Les "Nordistes", avec Devan et William Cassart, épaulés par Timmy Joos, ont dicté leur loi à Thieulain, en finale du tournoi de Mont-Gauthier, démontrant qu’ils pouvaient rivaliser avec les ténors. Les "Rouges" devront écarter Sirault qui, avec les frères Bouchat, jouent les premiers rôles dans l’antichambre de l’élite, et Hamme-Zogge, la lanterne rouge de N1.

Vendredi enfin, l’équipe d’Acoz sera en action. Les "Coquis" devront en découdre avec Ogy, qui souffle le chaud et le froid, et Kerksken, qui rêve d’un douzième trophée. Le dernier succès des Alostois remonte à 2019.

"On espérait un autre tirage, déplore Valentin Jacques, le cordier livreur d’Acoz. Kerksken est le grand favori, mais lors des luttes de championnat, nous avons bousculé les Alostois. Chez nous, on s’est incliné 9-13 et, au retour, on les a poussés dans leurs derniers retranchements pour échouer dans le vingt-cinquième jeu. En sept jeux, tout est possible. Devant nos supporters, on va tout donner pour offrir la meilleure réplique et soigner le spectacle. Et, pourquoi pas, atteindre la finale."

La journée finale aura lieu samedi, entre les lauréats du mardi et jeudi d’une part, de mercredi et vendredi de l’autre. Avec, sans doute, un duel entre Thieulain et Kerksken en demi.

Début des luttes à 14h30.