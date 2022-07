Trois Namuroises parmi les finalistes à Barcelone

Cette prestation d’ensemble réussie n’est évidemment pas tombée du ciel, mais est le fruit d’un travail de haut niveau, mené sous la houlette d’un staff qui l’est tout autant. "Je ne m’attendais pas à ce résultat-là. Mais cela prouve bien que, quand on s’entraîne avec la qualité et le volume nécessaires, tout le monde peut progresser, individuellement et collectivement. Les filles s’étaient en effet préparées spécifiquement pour ce rendez-vous international depuis le 13 mai, tous les dimanches matin. On y a travaillé aussi bien la musculation que la tactique et la technique. Même en période d’examens, elles étaient au moins onze à chaque séance."

En Espagne, même les petites blessures n’ont pas réussi à faire dérailler le groupe de la bonne voie. "Léa, qui souffrait du genou, n’a par exemple pas disputé la demi-finale, par mesure de précaution, et a été remplacée par Lou à la passe. D’autres, comme Inès (pouce), ont aussi reçu des soins", ajoute celui qui fit office de kiné, au-delà de son rôle de T1. "On avait un entraînement tous les matins à 9h et, l’après-midi, on analysait, non seulement notre équipe, mais aussi l’adversaire, pour déterminer la tactique en vue du match du soir."

Inès rappelée à Vilvorde

La délégation est rentrée ce week-end de Barcelone, des bons souvenirs plein la tête. Mais ce ne sont pas encore les vacances pour tout le monde. "Inès était conviée à l’entraînement des Yellow Tigers U17 ce lundi matin. C’est la seule de nos cinq filles, qui étaient allées à la séance précédente, à être rappelée. De notre côté, on va commencer à préparer les garçons U18 en vue d’une compétition organisée en Pologne, du 15 au 19 août ", conclut Herman Vleminckx.