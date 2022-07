Près de 180 joueurs ont défilé sur les courts

Depuis 2015, le TC Malonne possède trois terrains en French Court, un avantage que reconnaît Frédéric Jomouton: "On a pu jouer entre chaque averse. L’objectif principal est de jouer un maximum de rencontres dans nos installations".

Une petite déception est à noter dans le tableau Dames 1, pourtant présent à chaque édition depuis 4 ans. Il n’a pas connu le succès escompté: "Si on avait su que les Dames 1 allaient attirer si peu de monde, on aurait augmenté certaines catégories puisqu’on avait du potentiel". Le président du club confirme qu’il n’y aura plus de tableau Dames 1 étoilé l’année prochaine et que celui-ci sera remplacé par un Dames 35 1 étoilé.

Un petit couac dans la programmation?

Un juge-arbitre, dont Frédéric Jomouton n’a pas préféré citer le nom, est venu semer la pagaille en ne respectant pas la programmation des matchs établie par le TC Malonne. "Ce sont les joueurs qui se sont retrouvés dès lors dans l’embarras. Le juge-arbitre, lui, s’en foutait et programmait le match quand même, sans se soucier du bien-être des joueurs".

Le président du club ajoute avoir reçu quelques critiques quant à cette perturbation: "On a cette volonté d’être un club familial et convivial, ce qui n’est pas le cas du juge-arbitre".

Les joueurs impactés ont remercié le club d’avoir agi au plus vite afin de rétablir la situation. "Une explication devrait avoir lieu afin d’éclaircir cet accroc, mais ceci n’a pas gâché le bel engouement qu’il y avait autour de ce tournoi" , termine Frédéric Jomouton.