Le bronze pour Laffineur et les U19

En demi-finale, face à la Roumanie, tête de série numéro un et grande favorite, les juniors belges ne sont pas passés loin de l’exploit. En ouverture, Louis Laffineur s’inclinait 2-3 contre Darius Movileanu, le numéro deux européen, après avoir empoché le premier set. Adrien Rassenfosse ramenait l’égalité. Tom Closset s’est ensuite incliné à la belle, contre Chririta. Enfin, Rassenfosse s’inclinait 1-3 contre Movileanu.

L’équipe belge, emmenée par Louis Laffineur, Adrien Rassenfosse, Tom Closset, Tim Giltia et Alessi Massart, décrochait toutefois la médaille de bonze. Une juste récompense et une belle performance.

Toujours en interpays, les filles U15, avec Lilly Laffineur et Lilou Massart, loupaient de peu la médaille. Après avoir battu la France, les Belges s’inclinaient 2-3 face à l’Allemagne. Les filles U19, avec Sara Devos, Julie Van Hauwaert et les Namuroises Candice Lardinois et Eloïse Duvivier, décrochaient la neuvième place.