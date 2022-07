Isières a assuré l’essentiel

Dans la foulée, le détenteur de la coupe, Isières, ne se montrait guère plus à son affaire. Toujours sans Raguet, Isières assurait néanmoins l’essentiel. Les quatre premiers jeux montaient à 40 à 2. Ils permettaient à Hamme de se détacher à 1-3 (avec une outre de Dupont, mais des rechas croqués de Scarcez et Willaert). Un jeu blanc signalait la montée en régime des Athois. Willaert fouettait entre les perches. Isières remportait un nouveau jeu blanc et avançait encore à 5-3. Des outres de Musch et Denis faisaient 5-4. Le second nommé ajoutait deux autres rechas primés pour tout remettre en question à 5-5. Les livrées d’Aubert et une outre de Scarcez relançaient définitivement les Hennuyers.

En finale du jour, Isières assurait. Aubert déflorait la marque via un jeu blanc. K. Seels servait une troisième baraque à 40-40 et Van Der Veken ajoutait deux autres mauvaises (3-0). Des blancs de Wielandt et Birlouet amenaient 4-1. Aubert loupait son passage au tamis, mais des outres de Willaert et Dupont relançaient la Fraternelle, dans ce qui constituait un quatrième jeu blanc consécutif. Isières était définitivement lancé. Willaert enlevait son jeu et Dupont renvoyait entre les perches la dernière balle de la partie, à 40 partout (7-2).

Résultats: Wieze – Hamme-Zogge 7-2, Isières – Hamme-Zogge 7-5 et Isières – Wieze 7-2.